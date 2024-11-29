Профсоюз Подмосковья предложил проект перечня документов по работе с молодежью

20 ноября в Екатеринбурге прошло заседание постоянно действующей молодежной комиссии Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ и уполномоченных по работе с молодежью в федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участие в обсуждении приняли сразу два сотрудника Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ — заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике, он же уполномоченный по работе с молодежью в Центральном федеральном округе, Виталий Еременко и специалист отдела Алина Кашина.

«Повестка заседания включала широкий круг вопросов, охватывающих работу с молодежью и планы на 2025 год, который будет насыщен событиями. Мы понимаем, что должны быть готовы к плотной работе с молодым поколением, поэтому разработали проект перечня документов, регламентирующий наше взаимодействие. Представили его на рассмотрение членов комиссии. В дальнейшем он станет основой для формирования комплекта документов по молодежной политике», — рассказал Еременко.

По итогу материалы, одобренные постоянно действующей молодежной комиссией, будут представлены на президиуме Центрального комитета с последующим направлением в регионы. В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне упор в работе с молодежью будет сделан на укрепление патриотизма и организацию тематических мероприятий.

Кроме того, запланировано проведение крупных всероссийских форумов для представителей работающей и обучающейся молодежи отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.