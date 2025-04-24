Профориентационный проект «Лестница в профессию» стартовал в Раменском

В Раменском колледже стартовал региональный проект «Лестница в профессию», направленный на помощь молодежи в выборе будущей профессии. Первокурсники прошли тестирование, по результатам которого будут организованы мастер-классы и встречи с экспертами, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В Раменском колледже состоялось первое мероприятие в рамках регионального проекта «Лестница в профессию». Психолог Раменского молодежного центра Тахир Иминов провел для первокурсников тестирование, чтобы выявить их профессиональные интересы и склонности.

По словам организаторов, это начало большого пути, который поможет молодым людям сделать осознанный выбор профессионального будущего. На основе результатов опроса будут организованы живые мастер-классы с экспертами и педагогами по наиболее востребованным направлениям.

Проект «Лестница в профессию» реализуется в Раменском округе командой Центра развития возможностей «Лестница» и Раменским молодежным центром. Его цель — развитие навыков профориентации у подростков через программу наставничества. Наставники будут поддерживать молодых людей, вдохновлять их на достижения и помогать в личностном росте.

Летом работа с участниками проекта продолжится — запланированы встречи с ребятами из трудовых бригад.

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