Профориентационный квест «Миссия выполнима» пройдет в Рузском округе во вторник

15 октября в Тучковском филиале Молодежного центра Рузского городского округа пройдет профориентационный квест «Миссия выполнима». Всех желающих ждут в филиале Молодежки в 17:00 по адресу: Тучково, ВМР, 23А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как и на встрече, которая прошла в пятницу, участники поговорят о профессиях, интересах, талантах и навыках. Кроме этого, сделают несколько тестов и заполнят анкеты Б. Басса по определению направленности личности.

Профориентационный квест «Миссия выполнима» в Тучковском филиале Молодежного центра будет полезен для участников, так как он поможет им узнать больше о различных профессиях, интересах, талантах и навыках, а также определить направленность своей личности с помощью анкет Б. Басса.

Пришедшим расскажут о Подростковом клубе, кем являются его участники, чем занимаются ребята на базе Тучковского Молодежного центра, какие мероприятия проводят и организовывают. Возможность записаться тоже будет (14+).

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