Профориентационная встреча для выпускников пройдет 17 января 2026 года в Орехово-Зуево

Профориентационная акция «Поступай в вуз правильно!» состоится 17 января 2026 года в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие начнется в 11:00, регистрация участников откроется с 9:30. В рамках акции выпускники и их родители смогут узнать о правилах приема и процедуре подачи документов на 2026 год, а также получить консультации по вопросам поступления на целевое обучение.

Деканы и представители всех факультетов университета будут доступны для личного общения с абитуриентами и их родителями. Участники смогут задать вопросы и получить подробную информацию о направлениях подготовки.

Акция пройдет в актовом зале учебного корпуса №2 по адресу: Орехово-Зуево, улица Зеленая, дом 22. Для прохода на территорию университета необходимо иметь при себе паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.