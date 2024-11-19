Профориентация и трудоустройство: как служба занятости помогает участникам СВО

Ветераны и участники СВО могут найти работу с помощью службы занятости населения

Служба занятости населения помогает ветеранам и участникам спецоперации найти работу, повысить квалификацию или получить востребованную профессию, сообщается на сайте «Работа России» .

В службе занятости действуют специальные меры поддержки для участников СВО. Это приоритетное обслуживание и трудоустройство, бесплатное дополнительное образование, выездное обслуживание при инвалидности и в местах прохождения реабилитации.

При возращении на старую работу и повышении квалификации служба занятости населения поможет пройти профориентацию, подтвердить квалификацию и подобрать профессиональное обучение.

Если участник спецоперации планирует устроиться на новую работу по профессии, то ему помогут составить эффективное резюме, подготовиться и пройти собеседование, пройти профориентацию, адаптироваться на рынке труда, получить консультацию психологов для трудоустройства, устроиться на оплачиваемые общественные работы или переехать в другую местность для трудоустройства.

Кроме того, служба занятости помогает получить новую профессию, трудоустроиться, если боец получил инвалидность, помочь найти первую работу, если участник СВО до военной службы не работал.

Телефон горячей линии службы занятости населения: +7(495)705-75-75.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране для удобного получения информации о всех имеющихся мерах поддержки на платформе «Работа России» создан специальный раздел для участников спецоперации.

С января по сентябрь 2024 года в органы службы занятости обратились 5 606 участников СВО и 10 507 членов их семей. Из них были трудоустроены 7 256 человек, им оказано свыше 46 тыс. госуслуг в области содействия занятости.

По словам Голиковой, реализация мер поддержки по трудоустройству и профессиональному обучению демобилизованных участников СВО будет продолжена в рамках нацпроекта «Кадры».