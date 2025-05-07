Профмероприятие по пожарной безопасности провели в школе № 22 Раменского

Такая задача стояла перед сотрудниками специальных служб в рамках Всероссийской тренировочной эвакуации, которая состоялась в СОШ № 22 поселка Дубовая Роща Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу совместно с пожарной частью № 42 и Раменской службой спасения проведено учебное мероприятие, в рамках которого с педагогическим составом и учащимися был отработан алгоритм действий в случае возникновения пожара.

«По легенде, во время учебной эвакуации школы все благополучно покинули помещение. Но при подсчете детей выяснилось, что один ученик остался. На его спасение отправились спасатели и эвакуировали благополучно из здания школы. Данные мероприятия позволяют пройти весь алгоритм действий, который необходимо знать всем при возникновении пожара», — сказала инспектор ОНД и ПР по Раменскому округу Людмила Фомина.

По словам директора СОШ № 22 Ларисы Чуравцевой, такие мероприятия в школе проходят на регулярной основе.

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