На ней он рассказал о росте киберпреступлений в Подмосковье, раскрыл самые популярные схемы мошенников и дал информацию, как уберечь свои капиталы и нервы.

Типичные методы злоумышленников включают:

— маскировку под представителей госорганов или сотрудников банков;

— манипуляции и психологическое давление;

— обещания крупных выигрышей или угрозы потери денежных средств.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, граждане должны прекращать любые подозрительные разговоры, не выдавать личную информацию и коды из СМС, да и вообще класть трубку при малейшем подозрении на «развод».

Подобные профилактические мероприятия помогают повысить уровень информационной грамотности и снизить риск стать жертвой обмана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.