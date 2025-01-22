В рамках профилактического мероприятия «Пешеход — пешеходный переход» сотрудники отдела Госавтоинспекции Талдомского городского округа с 20 по 26 января 2025 года проводится мероприятие «Пешеход» — «Пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель мероприятия — привлечь внимание водителей к проблемам перехода проезжей части, а также напомнить о культуре поведения на дороге, не только водителям, но и пешеходам.

Профилактические беседы сотрудники полиции проведут с водителями, напомнят пешеходам о правилах дорожного движения, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, а также необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Уважаемые участники дорожного движения, безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.