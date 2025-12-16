Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Одинцове

В целях профилактики и недопущения трагедий на дорогах Госавтоинспекция Одинцовского округа на постоянной основе проводит профилактические рейды «Нетрезвый водитель». Очередное такое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель мероприятия — не только выявление и наказание нарушителей, но и формирование в обществе устойчивого понимания недопустимости и крайней опасности управления автомобилем после употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ.

В ходе рейда автоинспекторы использовали метод массовой проверки, останавливая автомобили и беседуя с водителями. Особое внимание уделялось визуальной оценке состояния автолюбителей и выявлению признаков опьянения. В ходе общения сотрудники Госавтоинспекции напоминали о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде и раздавали информационные брошюры о последствиях такого поведения.

За несколько часов рейда было проверено более 100 автомобилей. В ходе данного мероприятия ни одного случая управления в состоянии опьянения выявлено не было.

Подобные профилактические мероприятия позволяют поддерживать дисциплину на дорогах и предотвращать возможные ДТП с тяжкими последствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.