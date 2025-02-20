Профилактическая акция прошла в торговых центрах Долгопрудного

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в крупных торговых центрах Долгопрудного. Оно прошло в рамках регионального социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность!», главной целью которого является информирование взрослых участников дорожного движения о недопустимости нарушений Правил дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте, сообщает пресс-служба администрации округа.

Полицейские рассказали о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автотранспорте, подчеркнув, что при выборе ДУУ необходимо учитывать рост и вес ребенка, а также напомнили о мерах ответственности за нарушение установленных правил перевозки юных пассажиров.

Всем участникам акции вручили тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.