Профилактическая акция «Пешеход» стартовала в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит в Одинцовском округе с 17 по 23 ноября. Акция направлена на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие организовано для повышения безопасности на дорогах и предотвращения аварий с участием пешеходов. По данным организаторов, эта категория участников дорожного движения остается одной из самых уязвимых и часто нарушает правила.

В рамках акции сотрудники госавтоинспекции и 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» проводят разъяснительную работу с жителями. Пешеходам напоминают, что основные нарушения — переход дороги в неположенном месте, неожиданный выход из-за транспорта и движение по проезжей части — часто становятся причинами ДТП.

Особое внимание уделяется использованию световозвращающих элементов на одежде. Представители госавтоинспекции отмечают, что такие элементы позволяют водителям заметить пешехода на расстоянии до 400 метров в темное время суток.

Жителям округа рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращатели для повышения собственной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.