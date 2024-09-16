Профиль «Искусственный интеллект» начался на Национальной технической олимпиаде

16 сентября начался первый тур совместного профиля «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады (НТО) и академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», регистрация на который продлится до 21 октября, сообщает пресс-служба Сбера.

Участие могут принять ученики 8–11 классов.

«Искусственный интеллект — это новые возможности для каждого и в первую очередь — для школьников и студентов. Чем раньше ребята начинают изучать эти прорывные технологии, тем больше у них шансов стать высококвалифицированными специалистами и внести свой вклад в развитие AI, а значит, и всей страны. И Сбер рад в этом помочь», — уточнил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он добавил, что Сбер каждый год выступает партнером Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект», проводит собственный международный конкурс для школьников AI Challenge, организует специальный молодежный день на конференции AI Journey.

Одно из самых актуальных направлений развития технологий сегодня — использование искусственного интеллекта (AI) на благо общества (AI for Social Good). Это разработка и обучение моделей, направленных на предсказание и минимизацию последствий климатических рисков, сохранение природного капитала, повышение качества медицины и образования и развитие других социально значимых отраслей.

Олимпиада пройдет в три этапа. На первом этапе участники будут решать задачи по информатике и математике, изучат материалы по машинному обучению и разработают алгоритм для классификации животных на основе изображений с фотоловушек. На втором — углубят свои знания, будут решать индивидуальные задачи по детекции животных на фото и в командах создадут модели для классификации сложноразличимых видов. В финале участники разработают систему идентификации животных на изображениях, чтобы помочь сохранить редкие и исчезающие виды.

Победители получат денежный сертификат на образование (общий призовой фонд профиля — 4 млн рублей), приглашение на стажировку в Сбер и менторскую поддержку от экспертов в сфере AI. Статус победителя или призера дает абитуриентам существенные льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Для подготовки к олимпиаде можно использовать обучающие материалы: курс по машинному обучению (основной уровень), курс по машинному обучению (продвинутый уровень) и курс Git и Docker.

Регистрация на профиль продлится до 21 октября.

Исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец уточнил, что профиль «Искусственный интеллект» уже дважды становился самым популярным направлением Национальной технологической олимпиады.

«Уверен, что и в этом году мы продолжим эту славную тенденцию. Ежегодно участники демонстрируют, что не боятся „взрослых“ задач в AI и успешно с ними справляются. Независимо от результата участие в этом профиле позволяет талантливым ребятам определить свою жизненную траекторию в контексте такой важной компетенции XXI века, как цифровые навыки. Фонд „Вклад в будущее“ поддерживает всех, кто стремится развиваться в AI, и желает ребятам успехов», — заключил он.