Профессор раскрыл секреты вовлекающего текста

сегодня в 18:13

Умение создавать вовлекающие тексты стало важным навыком в эпоху соцсетей и новостных лент, передает «ФедералПресс» слова лектора российского общества «Знание» доктора педагогических наук, профессора Александра Прутченкова.

По словам эксперта, первое, что нужно сделать, — это зацепить читателя. Первая фраза — это «входной билет читателя» в текст.

«В эпоху бесконечной ленты новостей и постов в соцсетях у читателя есть всего несколько секунд, чтобы решить, читать дальше или пролистать. Умение создавать тексты, которые цепляют с первого взгляда, — навык, отличающий успешных авторов», — подчеркнул Александр Прутченков.

Текст следует разбивать на небольшие смысловые блоки, добавлять подзаголовки и списки — так читателю будет проще ориентироваться.

Эксперт добавил, что вовлекающий текст всегда несет в себе ценность: совет, инструкцию, чек-лист.

Он подчеркнул, что абзацы нужно заканчивать интригующе — так, чтобы читателю хотелось читать дальше.