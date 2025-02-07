Профессор РАН объяснила, почему важно сохранить русские деревни

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН по научной работе, профессор РАН Ольга Кузнецова сообщила, что русские деревни — это отдельный пласт жизни и культуры, который нужно сохранить в будущем.

«Самый основной аргумент, с которым я согласна, — это сохранение культуры проживания в сельской местности, образа жизни. Потому что с точки зрения экономики, какая проблема жить в городах? Люди сядут на машины, поедут на фермы и поля в деревню и будут работать с высоким уровнем автоматизации. Вопрос в том, что всё-таки российская сельская культура — это особый пласт, и сельский образ жизни комфортен определенной части населения», — отметила Кузнецова во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки.

Оно предположила, что работа в сфере сельского хозяйства все же будут более предпочтительна для жителей деревень. По словам Кузнецовой, решать жилищный вопрос на селе проще, так как ИЖС позволяет строить более крупные дома.

День российской науки отмечается 8 февраля. Был учреждён указом президента Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.