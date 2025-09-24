Профессор МГУ Козырев объяснил, как сформировать патриотизм у россиян

Патриотизм у молодого поколения сформируется, когда просто знания о России перейдут в убеждения, сообщил и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев.

По его словам, недостаточно знать набор фактов о России, важно, чтобы это переходило во внутренние убеждения. Потому что именно тогда и формируется патриотизм.

«Это все должно быть интересным, наш разговор о нашем прошлом, о нашей истории, о нашей истории мысли. Мы попытались сделать такой курс, как не просто набор клипов и портретов известных философов, а связный рассказ», — сказал Козырев, выступая на пресс-конференции о вопросах диалога с молодежью о патриотизме.

Он добавил, что в рамках упомянутого выше курса будут подняты темы: что такое русское мировоззрение, как связаны война и национальное самосознание в Первой и во Второй мировых войнах.