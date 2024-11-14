Профессиональные продавцы на Авито смогут создавать подборки объявлений

Профессиональные пользователи Авито теперь могут объединить свои объявления в группы, видимые в профиле, передает пресс-служба сервиса.

Новый инструмент поможет продавцам сфокусировать внимание на определенной категории товаров или услуг, а покупателям — быстрее находить нужные объявления.

Виджет доступен профессиональным продавцам, подключившим расширенный или максимальный тариф. Они смогут создать до 50 групп одновременно, при этом в одной может быть от 3 до 1 000 активных объявлений.

Созданные группы будут отображаться в профиле под карточками объявлений.

«Мы продолжаем развивать функционал для профессиональных продавцов, давая им возможность получать дополнительную ликвидность за счет новых инструментов. В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Новый виджет позволит продавцам ускорить продажу своих товаров или услуг, а покупателям будет проще ориентироваться в многообразии выбора на Авито», — уточнила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Тематика объединения объявлений в группы может быть любой и зависит лишь от цели продавца и характера товаров или услуг.