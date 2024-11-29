Глава Красногорска наградил заслуженных сотрудников предприятия «Красногорская теплосеть»

Встреча прошла в формате выездной администрации. Руководитель муниципалитета наградил лучших сотрудников компании грамотами и памятными знаками «Благодарю за труд!».

Евгений Шлепнев родился в Красногорске. Почти всю жизнь работает на предприятиях родного города, а с 1993 года — в «Красногорской теплосети». Приходил простым слесарем, а через семь лет стал начальником котельной № 1. В этой должности Евгений Михайлович трудится по сей день — почти четверть века.

Евгений Шлепнев, начальник котельной № 1:«Трудно передать, что нравится, что не нравится. Это работа, которая нужна всем, которая требует от тебя знаний, требовательности и терпения. Дело в том, что самое главное — это когда нас редко вспоминают, когда нас не помнят жители. И мы стараемся все для этого сделать».

Сегодня «Красногорская теплосеть» эксплуатирует 53 котельных, 70 центральных тепловых пунктов и свыше 270 км тепловых сетей. На крупнейшем теплоэнергетическом предприятии муниципалитета работают 975 человек. За высокий профессионализм и вклад в развитие сферы ЖКХ округа самых заслуженных сотрудников компании наградил Глава Красногорска Дмитрий Волков.

После торжественной части перешли к обсуждению насущных вопросов. Встреча, участие в которой также принял депутат Мособлдумы Сергей Маликов, прошла в уже традиционном формате выездной администрации. Сотрудники предприятия (а большинство — это жители Красногорска) могли обратиться к Главе муниципалитета и его замам, а также руководителям окружных ведомств и структурных подразделений с любыми темами и предложениями.

Ольга Бартенева, инженер по промышленной безопасности АО «Красногорская теплосеть», жительница г. Красногорск: «Обратилась с вопросом, какие предпринимаются, которых я не знаю, мероприятия или планируются для привлечения молодых специалистов. Получила ответ очень конструктивный. В целом надеюсь, что с подачи жителей мы эту проблему немножко сдвинем».

Игорь Синельников, заместитель главного инженера по ремонту АО «Красногорская теплосеть», житель г. Красногорск: «Обратился с вопросом по подготовке оборудования жилищного фонда к отопительному сезону. Вопрос носит и технический, и организационный характер, направлен на решение вопросов обеспечения надежности теплоснабжения жильцов г. о. Красногорск. Получил исчерпывающий ответ. Надеюсь, что по результатам рассмотрения вопроса будут получены положительные результаты».

Безопасность и плата за жилье по социальному найму, раздельный сбор мусора и содержание МКД… На большинство вопросов сотрудники предприятия получили исчерпывающие ответы в ходе встречи — практически не уходя с рабочего места, остальные обращения взяты в работу.

И такие встречи с сотрудниками исторически значимых, передовых предприятий округа, ставшие уже доброй традицией, продолжатся. Ведь, как подчеркнул Глава муниципалитета, за каждым из них стоят наши жители. А решение поставленных ими задач — приоритет для окружной администрации.