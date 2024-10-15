Профессионализм и человечность: как влиться в новый коллектив на работе

Основатель научно-тренингового центра «Фактор лидера», эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова заявила, что для того, чтобы успешно адаптироваться новом коллективе на работе, нужно оставаться профессионалом, соблюдать личные границы и быть честным, сообщает «Секрет фирмы» .

«Ошибки случаются у всех, и важно не бояться их признавать, а главное — учиться на них. Коллеги, как правило, ценят честность и готовность исправить недочеты больше, чем стремление к бесконечной „идеальности“», — отметила эксперт.

По ее словам, также важно сохранять личные ценности и моральные принципы — этические, личные, непосредственно рабочие. Если коллектив ждет от вас иного, можно поискать баланс.

Если новый сотрудник не успевает сдать проект в срок, можно предупредить об этом и предложить возможные решения. Так начальству и новым коллегам будет понятно, что он ценит работу и команду, заключила Просвирякова.