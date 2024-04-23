Профессию лесничего представили на профориентационном квесте в Воскресенске

Специалисты Виноградовского лесничества приняли участие в профориентационном квесте профессий «Кто я?», организованном МУ «Молодежным центром Олимпиец» округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Молодежный Центр ведет в городском округе Воскресенск активную профориентационную работу с учащимися образовательных учреждений с целью вовлечения несовершеннолетних и молодежи в профессиональную деятельность.

Профориентационный квест «Кто я?» — это значимое мероприятие, способствующее приобретению ознакомительных знаний, умений и навыков в различных профессиях, поддержке и популяризации рабочих и гуманитарных профессий.

В процессе квеста сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» рассказали учащимся воскресенских школ все о профессии лесничего и о ее значимости в современном мире.

Школьники узнали, что такое буссоль, для чего она нужна в лесном хозяйстве и как ей пользоваться.

Главным заданием, подготовленным для учащихся, стало проведение отвода делянки, где школьникам было необходимо определить направление визира, произвести замеры длины, на основе которых нужно было построить чертеж-схему. В конце выполненного задания каждой команде выставлялись баллы, на основе которых были определены призеры и победители.

Такие мероприятия очень важны для современных школьников, поскольку в процессе их проведения учащиеся могут познакомиться со спецификой различных профессий, а сотрудники организаций и предприятий поделиться накопленным опытом и знаниями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.