Проекты участников форума «Сильные идеи» оценят более 2,5 тыс экспертов

1 июня 2025 года завершился прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». По словам советника генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Антона Ранюшкина, эксперты находятся на активной стадии оценки идей, в экспертизе задействованы более 2,5 тысячи экспертов, сообщается в Telegram-канале проекта .

«Мы находимся на активной оценке идей. В этом году экспертизу проводят более 2,5 тысячи экспертов крауд-платформы, которые были отобраны на конкурсной основе. По итогам лучшие идеи попадут в топ перспективных», — сообщил Ранюшкин.

В дальнейшем лучшие проекты представят президенту России Владимиру Путину и будут поддержаны АСИ по всем направлениям.

В общей сложности на сайт проекта поступило более 35 тысяч предложений о том, как и какие направления можно развить в России.