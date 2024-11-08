Проекты троих представителей Подольска отметили на флагманской программе в Крыму

Четверо директоров домов культуры из Подольска прошли обучение в Академии «Меганом» по флагманской программе «Капитаны культуры» в Крыму, из них трое вышли в финал программы со своими проектами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На площадке МЕГАакадемии собрались управленцы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Подольск представили заместитель директора по развитию Культурно-просветительского центра «Дубровицы» Елизавета Марушкей, заместитель директора Дома культуры им. Лепсе Наталия Бодаква, директор Дома культуры им. 1 мая Яна Гайша, директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа.

Участники изучили способы развития стратегического мышления, инструменты управления изменениями, стили лидерства, а также то, как управленец может повлиять на реализацию государственной культурной политики.

В завершение программы каждый участник защищал проект. Из 120 проектов в финал вышли 10, из которых 3 проекта представили подольчане. Отличились Лиза Марушке, Яна Гайша и Наталья Бадаква.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида». Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнëрами.

Программа реализуется при поддержке министерства культуры РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.