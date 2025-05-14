Проекты по креативной экономике обсудили в рамках форума «Сильные идеи»

Проектировочную сессию по генерации проектов по направлению креативной экономики провели в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Участники обсуждали проекты на стыке IT и креатива, продвижение локальных брендов и выход российских продуктов на мировые рынки, культурное программирование территорий и т. д.

Так, в ходе сессии участники поговорили на тему того, что рост IT-сектора усиливает разрыв. Согласно исследованиям, глобальные игроки все больше вытесняют локальные коллективы. На мероприятии обсудили эту проблему.

Также поговорили о том, можно ли капитализировать потенциал личности как актив. Была затронута и тема государственных и муниципальных заказов, которые являются большой возможностью для креативных специалистов.

Кроме того, участники выяснили, что цифровые и технологические решения не всегда учитывают разнообразие аудитории. Они обсудили проблематику инклюзии.

Подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» можно до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф.