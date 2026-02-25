Проектная школа предпринимательства прошла в Наро-Фоминске

Проектная школа «Начинающий предприниматель» состоялась в Наро-Фоминске и объединила более 120 учеников из 12 школ округа. Участники работали над реальными кейсами местных компаний в рамках сотрудничества образования и бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализуют администрация Наро-Фоминского округа, торгово-промышленная палата и управление по образованию. Школа работает уже девять лет и за это время значительно расширилась. Если раньше команды формировали по шесть человек, то теперь в каждой по 8–10 участников. В этом году в проекте задействованы 14 команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.