Проект «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря

С 1 декабря в Московской области стартует зимний сезон. В этом году жители и гости региона смогут воспользоваться 37 сезонными искусственными катками. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Подмосковные парки культуры и отдыха активно готовятся к зимнему сезону. В это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. В настоящее время график мероприятий уже сформирован», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Из новых сезонных катков два будут работать в Дубне, а также по одному в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступино. Для удобства посетителей катков предусмотрены теплые раздевалки и точки с горячими напитками. Всего в области будет открыто 817 мест для катания на коньках.

На территории парков планируется открыть более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону будет доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 км, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности.

«Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ели и иллюминация, Почты и Резиденции Деда Мороза, а также сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

1 декабря почти в 90 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона», где гостей ждут забеги в валенках, предновогодние ярмарки и концертные программы.

Кроме того, в этом сезоне также начнут работать 109 Почт и 57 Резиденций Деда Мороза, где все желающие смогут посетить Школу помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой.

Совсем скоро календарь зимних культурных и спортивных событий Подмосковья будет доступен на информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Этой зимой пройдут тренировки с чемпионами и соревнования по зимним видам спорта. В декабре и январе на открытых площадках запланировано 29 ледовых спектаклей с участием известных фигуристов, таких как Татьяна Навка и Илья Авербух.

Также продолжится популярный проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты будут играть с жителями Подмосковья. Первая встреча с участием хоккейных звезд состоится 1 декабря, в день открытия сезона, на катке в Черноголовке.

С 1 декабря в приложениях «МОе Подмосковье» и «Добродел» станет доступно актуальное расписание работы катков и функция бронирования. Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется выполнить несколько простых шагов: запустить приложение, выбрать в главном меню раздел «Катки», где представлена информация о доступных локациях и перейти на страницу нужного катка. Здесь можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания.

В завершение, для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс, что обеспечит удобный доступ к зимним развлечениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.