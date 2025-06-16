Проект «Время возможностей» увеличивает поддержку предпринимателей Москвы

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Спецпроект «Время возможностей» увеличивает поддержку предпринимателей Москвы. Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило для участников набор инструментов от лидеров рынка — «Бизнес-бокс», сообщает газета «Известия» со ссылкой на mos.ru.

Предприниматели, чьи заявки на участие в проекте были одобрены, получат бесплатный летний набор инструментов «Бизнес-бокс».

Эти инструменты содействуют развитию и расширению бизнеса, а также помогают в найме сотрудников и совершенствовании навыков ведения предпринимательской деятельности.

«Спецпроект помогает предпринимателям раскрыть потенциал своего бизнеса. Участники проводят мероприятия и готовят спецпредложения, а также получают дополнительные бонусы в виде „Бизнес-боксов“, — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В образовательном блоке доступны онлайн-курсы по предпринимательству, сервис с краткими изложениями ключевых бизнес-книг и электронная библиотека бизнес-литературы.