Проект ВЧК-ОГПУ («Русский криминал»)* внесли в реестр иноагентов
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Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов проект ВЧК-ОГПУ («Русский криминал»)*, сообщает пресс-служба Минюста.
Проект принимал участие распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Также в проекте распространяли ложную информацию, направленную на формирование негативного образа ВС РФ.
Кроме того, в реестр иностранных агентов внесли правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*.
* внесены в реестр иноагентов