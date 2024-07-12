сегодня в 17:32

Проект ВЧК-ОГПУ («Русский криминал»)* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов проект ВЧК-ОГПУ («Русский криминал»)*, сообщает пресс-служба Минюста.

Проект принимал участие распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в проекте распространяли ложную информацию, направленную на формирование негативного образа ВС РФ.

Кроме того, в реестр иностранных агентов внесли правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*.

* внесены в реестр иноагентов