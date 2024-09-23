Проект «Уберу» одержал победу в конкурсе экологических проектов Московской области

Мобильное приложение «Уберу», созданное Российским экологическим оператором для популяризации раздельного сбора мусора, заняло первое место в категории «Цифровая трансформация в экологии» на конкурсе «Экологическая ярмарка Московской области», передает пресс-служба РЭО.

«Современные технологии стали неотъемлемым элементом формирования экономики замкнутого цикла и развития системы обращения с отходами. Приложение „Уберу“ является обширной картой пунктов приема вторичного сырья по всей России. Пользователи получают бонусы за добавление новых точек, которые можно использовать для приобретения товаров или получения скидок. Приложение продолжает совершенствоваться, а количество его пользователей увеличивается. Поздравляю команду проекта с победой», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В этом году в конкурсе «Экологическая ярмарка Московской области» приняли участие 146 проектов. Конкурс проходит при поддержке Министерства экологии Московской области.

Приложение Uberu можно скачать на мобильные устройства в магазинах App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» есть также Telegram-канал и группа во ВКонтакте.