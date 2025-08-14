Проект «Свои» продолжает сбор историй о межнациональной дружбе в годы ВОВ и СВО

Проект «Свои» продолжает сбор уникальных историй межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны и в период проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей России.

Цель проекта — собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов и транслировать их широкой общественности.

Архивсвои.рф — новый информационный ресурс проекта, куда россияне могут в удобном формате направлять свои истории, а также познакомиться с уже опубликованными. Теперь все желающие могут направить историю в проект и оставить след своей семьи в интернет-пространстве.

Чтобы ваша история стала частью проекта, необходимо отправить ее по адресу: svoi@domnarodov.ru. До 15 сентября будет проведен отбор материалов для книги «СВОИ», которая будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы, чьи истории войдут в книгу, получат по экземпляру от Дома народов России.