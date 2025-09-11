Проект «Профразвитие» в Подмосковье отмечает 2 года

Всероссийскому проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» исполнилось два года – за это время он дал мощный импульс карьере молодых людей по всей стране. В 2025 году уже более 60 тысяч студентов, выпускников и начинающих специалистов своим участием в проекте подтвердили: будущее профессии рождается здесь и сейчас. В настоящий момент Московская область входит в топ-10 регионов по количеству участников нового сезона: свои заявки подали 1 786 человек, регистрация продолжается. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Проект «Профразвитие» стартовал в 2023 году как простой каталог стажировок от разных компаний, а сегодня это масштабная экосистема карьерных сервисов и навигатор для тех, кто начинает свой профессиональный путь. За первые две сезона более 160 тысяч ребят воспользовались возможностями проекта, из них более 75 тысяч получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию и повышению личной эффективности. Проект помогает участникам выбрать осознанный карьерный маршрут, прокачать навыки, найти наставников и получить первый опыт работы. Здесь есть все: от конструкторов резюме и тестов на профессиональные и надпрофессиональные навыки до стажировок в крупнейших российских компаниях, образовательных курсов, карьерных консультаций и интерактивных форматов.

«За два года «Профразвитие» стал для молодежи настоящим проводником в профессию. Проект открыл более 500 стажировок в различных направлениях от ИТ и НКО до промышленности и банковского дела. Более 2,5 тысяч ребят прошли собеседования и каждый четвертый получил приглашение попробовать свои силы в крупных компаниях. Бесплатные онлайн-курсы прошли более 30 тысяч участников со всей страны, и многие из них отмечали рост уверенности в себе и готовность к собеседованиям. За цифрами – реальные истории студентов и выпускников, которые поверили в себя и сделали шаг навстречу будущему. Для президентской платформы «Россия – страна возможностей» очень важно видеть, как молодые люди по всей стране превращают знания и стремления в реальные результаты – находят наставников и делают первые карьерные открытия. Мы гордимся каждым выпускником проекта!» – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Молодежь Московской области активно участвует в проекте «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За первые два сезона к нему присоединилось 2 912 жителей региона, 45 из которых вошли в число финалистов и победителей. В новом третьем сезоне 2025 года Московская область входит в топ-10 регионов по количеству участников: свои заявки подали 1 786 человек, и регистрация продолжается.

За время реализации проект доказал: путь к профессии может быть понятным, доступным и вдохновляющим. «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» ведет участников до конкретной стажировки, помогая пройти все этапы отбора. И это лишь часть масштабной работы проекта. В разных уголках России проходят Дни «Профразвития», Летние конференции и региональные туры – площадки, где молодежь встречается с работодателями и получает приглашения на стажировки.

Большую роль в развитии проекта играют амбассадоры. В 2025 году во всех регионах России выбраны 100 студентов и молодых специалистов, которые стали проводниками ценностей «Профразвития» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в своих регионах. Благодаря им вокруг проекта формируется живое сообщество – пространство доверия, энергии и общего стремления к росту. Московскую область в амбассадорской программе представляют студентки Московского гуманитарного университета по направлению менеджмент Валерия Смирнова, Московского физико-технического института Александра Иванова, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Ксения Огонлух и Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина Алиса Чубина.

«Профразвитие» – проект, благодаря которому открылось множество возможностей. Отсюда дан старт моей активной в проектах деятельности и множество приключений! Он дарит не только профессиональные навыки, но и развивает личностные качества. Благодарю «Профразвитие», его команду, президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и желаю им процветания!»– поздравила проект амбассадор «Профразвития» Валерия Смирнова.

Ещё один амбассадор «Профразвития» Ксения Огонлухдобавила в своем поздравлении, что проект «Профразвитие» – лучший старт для карьеры: «Здесь тебе помогут и с резюме, и с навыками, и даже с первым рабочим местом. Лично мне он дал мне колоссальную уверенность в своих силах и веру в будущее. Обязательно регистрируйтесь на платформе проекта и получайте все возможности!»

В честь праздника команда «Профразвития» подготовила для участников подарок – «Дневник стажера». «Этот дневник – не просто записи, а настоящий компас, который помогает фиксировать первые победы и видеть, как складывается собственный путь. Мы хотим, чтобы каждый участник чувствовал поддержку и знал: рядом есть сообщество, наставники и возможности, которые помогут двигаться вперед, – рассказала руководитель проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина. – Два года – это только начало. «Профразвитие» растет вместе с молодежью и ради молодежи. Россия – страна возможностей, и проект доказывает: у каждого есть шанс на успех, если он готов учиться, работать и верить в себя».

Специально для участников записываются тематические подкасты и курсы, открывающие новые профессиональные горизонты. Сейчас доступны материалы от партнеров «Добро.рф», Российского общества «Знание» и Российский союз молодежи и других компаний. Также доступен образовательный курс для HR-специалистов.

Важно и то, что проект слышит саму молодежь. Ежегодные исследования с компанией ANCOR показывают, что волнует ребят на старте карьеры, какие трудности они видят и чего ждут от работодателей. В опросах приняли участие почти 13 тысяч ребят и около 1000 HR-специалистов: их ответы помогли создать новые сервисы и улучшить существующие, делая путь к профессии честнее, понятнее и доступнее.

Вместе с «Профразвитием» работают более 200 партнеров – от масштабных корпораций

до небольших проектов в малом бизнесе, всероссийских и региональных форумах, блогеров, общественных и некоммерческих организаций. Среди них Государственная Дума РФ, Фонд «Росконгресс», «Совкомбанк», «Аэрофлот», «Татнефть», «Северсталь», «Вымпелком», Центр знаний «Машук», Всероссийские детские центры «Смена» и «Океан». Для партнеров участие в проекте – возможность встретиться с мотивированными и подготовленными молодыми людьми, которые готовы учиться и работать. Более 2,5 тысяч студентов и выпускников благодаря «Профразвитию» получили приглашения на стажировки у партнеров, а компании нашли среди них будущих специалистов.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.