Проект преображения центра города Видное отмечен на федеральном уровне

Проект по благоустройству центральной части города Видное признан одним из лучших на Всероссийском форуме, посвященном развитию малых городов и исторических поселений, который проходил в Казани. На его реализацию выделен специальный денежный грант от Минстроя РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы подмосковного Ленинского городского округа.

«Проект коснется Советской площади и прилегающих к ней территорий. Ключевым элементом обновления станет пространство у Дворца культуры и здания Историко-культурного центра. Это значимые ориентиры и символы культурной жизни нашего города. Главный акцент здесь сделаем на пешеходной зоне — создадим пространства с фонтаном, удобными полукруглыми скамейками, навесом с качелями-скамейками и цветниками. Продолжением реконструкции станет обновление улицы Гаевского. Концепцию благоустройства обязательно обсудим с нашими жителями», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова, который представил проект на форуме в Казани.

В пресс-службе отметили, что идея обновления исторической части города возникла из-за того, что сейчас эта территория используется неэффективно, хотя обладает значительным потенциалом. Кроме того, здесь выявлен ряд проблемных точек, нарушающих облик города и доставляющих неудобства жителям. В рамках проекта нерационально используемые площади планируется трансформировать в благоустроенное общественное пространство с обилием зелени. В частности, современные элементы благоустройства появятся справа и слева от Дворца культуры — например, цветники, качели-скамейки, площадка для проведения небольших мероприятий, а также на улице Гаевского появятся информационные киоски, выполненные в едином архитектурном стиле.

Ранее стало известно, что победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды стали шесть городов Подмосковья. Конкурс проводится по поручению Президента РФ с 2018 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.