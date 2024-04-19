Проект Подмосковья вышел в финал нацпремии по профориентации

23 апреля в Москве на ВДНХ состоится церемония награждения победителей национальной премии «Россия — мои горизонты». Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать будущую профессию. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые будут бороться за победу в 25 номинациях.

В числе финалистов — проект областной гимназии им. Е. М. Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики». Данный проект представлен в номинации «Инновации в профориентации».

На неделе профориентации пройдут мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее», а именно — всероссийская сессия специалистов по профориентации из разных регионов, встреча ведущих работодателей страны и награждение лучших педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее».

Церемония награждения победителей пройдет в павильоне 57 на ВДНХ. Гостей ждет шоу-программа и концерт группы UMA2RMAN. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе проекта «Билет в будущее» в ВК, на Rutube и на канале «Большой эфир» спутникового оператора Триколор ТВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.