Проект по строительству спортцентра обсудили инвестор и глава Коломны

Новый спортивный объект может появиться на карте Коломны. Производственное предприятие «АвтоС» планирует построить на Озерском шоссе современный спортивный центр. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев обсудил инициативу с гендиректором компании Александром Тарарышкиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Предприниматель представил инвестиционный проект по строительству спортивного центра. Рядом с производственными цехами «АвтоСа» находится старое футбольное поле. Бизнесмен предлагает благоустроить это пространство, уложить современное покрытие, оборудовать площадки для воркаута, причем поле и гимнастические комплексы будут общедоступными для всех желающих, а рядом построить теннисные корты. Муниципалитет предложение поддержал», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

Предприятие «АвтоС» работает в Коломне с 1991 года. На производстве полного цикла здесь изготавливают несколько десятков видов тягово-сцепных устройств, фаркопов и прицепов для легковых автомобилей.

Продукция под собственным брендом предприятия успешно реализуется по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

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