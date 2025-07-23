Проект по строительству спортцентра обсудили инвестор и глава Коломны
Фото - © администрация городского округа Коломна
Новый спортивный объект может появиться на карте Коломны. Производственное предприятие «АвтоС» планирует построить на Озерском шоссе современный спортивный центр. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев обсудил инициативу с гендиректором компании Александром Тарарышкиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Предприниматель представил инвестиционный проект по строительству спортивного центра. Рядом с производственными цехами «АвтоСа» находится старое футбольное поле. Бизнесмен предлагает благоустроить это пространство, уложить современное покрытие, оборудовать площадки для воркаута, причем поле и гимнастические комплексы будут общедоступными для всех желающих, а рядом построить теннисные корты. Муниципалитет предложение поддержал», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.
Предприятие «АвтоС» работает в Коломне с 1991 года. На производстве полного цикла здесь изготавливают несколько десятков видов тягово-сцепных устройств, фаркопов и прицепов для легковых автомобилей.
Продукция под собственным брендом предприятия успешно реализуется по всей России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.
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