Проект по развитию промышленного туризма стартовал в Солнечногорске

На территории городского округа Солнечногорск состоялись индустриальные экскурсии для студентов колледжа «Подмосковье». Мероприятие реализуется в рамках программы по развитию промышленного туризма в 2024 году.

Студенты посетили промышленные предприятия — АО «Софос», «НПО Экосистема», гостиницы — «Агат», «Элис», а также предприятия общественного питания — кафе «Папоротник» и «Тили-Тесто». Ребята познакомились со структурой предприятий, с условиями и спецификой работы.

«В рамках программы по развитию промышленного туризма студентов и жителей муниципалитета ждут встречи с потенциальными работодателями, а также экскурсии по туристическим и промышленным предприятиям, включающие ознакомление с процессом производства. Благодаря посещению предприятий у студентов открылся спектр возможностей по трудоустройству и получению практических навыков», — поделился и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Отметим, что по итогам проведенных экскурсий студенты уже получили предложение от руководства кафе «Тили-Тесто» пройти стажировку либо трудоустроиться.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.