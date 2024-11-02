Проект по борьбе с историческими фальсификациями запустили в России

Его работа будет направлена на борьбу с силами и организациями, намеренно занимающимися фальсификаций истории России.

«То, о чем президент говорил год назад, что нужно оружие, противостоящее фальсификации, причем наступательного действия, а не обороняющегося. Сегодня, 2 ноября, мы запускаем проект „Фальсификации нет“. <…> Нам вначале надо было осмотреться и понять в каком направлении. У нас выработана стратегия, и мы можем об этом говорить», — сказала Малышева.

Она добавила, что это очень масштабный проект, который будет охватывать разные сегменты. В том числе расследовать появление информации, направленной на нарушение национального создания, ложную трактовку исторических фактов.