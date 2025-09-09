Проект «Открой#Моспром» запустил регистрацию на экскурсии по московским заводам

Стартовала регистрация на экскурсии по промышленным предприятиям Москвы, приуроченные ко Дню города. Мероприятия состоятся 13 сентября в рамках проекта «Открой#Моспром», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Зарегистрироваться можно на официальном портале проекта.

«Открой#Моспром» — это один из крупнейших российских проектов в области промышленного туризма, который с 2019 года успешно реализуется в Москве. Программа рассчитана на участников всех возрастов: детей, подростков и взрослых. Большой популярностью у москвичей и гостей города пользуются экскурсии на действующие заводы столицы», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что в День города Москвы можно будет изучить историю фабрик пищевой отрасли, а также воочию наблюдать за изготовлением продуктов, которые каждый день встречаются на прилавках.

Участников ждет уникальный шанс окунуться в прошлое столичных производств, пообщаться с экспертами, познакомиться с передовыми промышленными разработками, а в финале экскурсии — продегустировать товары предприятий.

К примеру, можно будет побывать на кондитерском концерне «Бабаевский», который вот уже 220 лет производит в Москве сладкую продукцию. Его ежегодный объем выпуска превышает 23 тысячи тонн шоколада, конфет и вафельных тортов. Гости исследуют все этапы создания десертов и откроют для себя все о шоколаде в музее истории шоколада и какао «Мишка».

Также примет посетителей один из лидеров по изготовлению напитков — компания «Очаково». Она производит квасы, соки, лимонады и питьевую воду. Участники экскурсии станут свидетелями технологического процесса, изучат историю создания традиционного русского кваса двойного брожения и откроют для себя современные технологии, применяемые на производстве.

Проект «Открой#Моспром» включает свыше 140 предприятий и примерно 10 различных форматов мероприятий: офлайн- и онлайн-туры на столичные заводы, лекции и прочие специальные события. В 2024 году Москве был присвоен статус наставника в области промышленного туризма. Проект содействует профориентации школьников и студентов, а также позволяет жителям и гостям мегаполиса увидеть, как промышленные инновации преобразуют жизнь большого города.