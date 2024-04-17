Проект «НЕделим» теперь работает во всем Подмосковье

В Московской области с 2021 года реализуется проект «НЕделим», который помогает родителям без судов решить ряд важных семейных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В рамках проекта сотрудники семейных центров и опеки помогают родителям достигнуть согласия о месте жительства детей, участии родителей в воспитании, а также уделить внимание психологической помощи ребенку. Раньше проект реализовали на 7 плотных территориях, теперь „Неделим“ охватывает весь регион», — рассказали в ведомстве.

Проект развивается. Только за прошлый год свыше 600 медиативных соглашений достигнуто между родителями, а с начала текущего года — уже более 250.

Получить консультацию или бесплатную медиативную помощь можно обратившись в любой удобный семейный центр Подмосковья или к сотрудникам опеки и попечительства.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.