Проект «Мечты сбываются» подарил девочке с серьезным диагнозом собаку

Всероссийский проект «Мечты сбываются» вновь набирает популярность, предоставляя возможность детям, страдающим от серьезных болезней, увидеть, как их мечты становятся реальностью. С момента своего создания в 2003 году благодаря благотворительному фонду «Бумажная птица» проект уже помог многим, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Все мы, когда были детьми, мечтали. А исполненная мечта для детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, особенно важна», — заявила директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова.

Примером того, как проект действительно меняет жизни, является история одной девочки, родившейся с серьезными диагнозами. У нее диагностировали пороки, которые требовали уникальной внутриутробной операции, спасшей ее жизнь. Восемь лет спустя, несмотря на трудности — отсутствие речи, затруднения с передвижением и ухудшение зрения, — Маша продолжает бороться.

Ее увлечение животными началось в хосписе, и в этом году семья приняла участие в акции, чтобы исполнить мечту о собаке. Хотя собака-поводырь ей не подошла, они взяли щенка по имени Бетти. Между Машей и собакой образовалась особая связь. Бетти даже спасала ее в трудные моменты.

Бетти уже исполнился год, и семья планирует продолжить ее обучение, чтобы собака могла стать настоящим помощником для Маши, улучшая ее качество жизни. Особое внимание также уделяется другим мечтам семьи — старшая сестра хотела питомца, а средняя мечтала о здоровье Маши.