Проект из округа Пушкинский вышел на всероссийский этап конкурса инициатив родительских сообществ

Проект «Поколение неравнодушных», разработанный родительским комитетом Образовательного центра № 4 поселка Зверосовхоза совместно с «Российским обществом первой помощи» участвует в конкурсе Всероссийского родительского комитета. Конкурс направлен на поддержку и развитие инициатив родительских сообществ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Основная задача, которую ставят перед собой разработчики проекта из Пушкинского, — формирование у детей и их родителей традиционных российских семейных ценностей, таких как воспитание честности, милосердия, дружелюбия и взаимопомощи через освоение простых навыков оказания первой помощи на практике.

Проект призван повысить мотивацию школьников и их родителей на необходимость оказания и обучения первой помощи, повышение доверия экстренным службам и системе здравоохранения.

В рамках реализации проекта планируется организовать и провести комплекс мероприятий среди учащихся младших классов с привлечением родителей.

Проект из округа Пушкинский успешно прошел региональный этап отбора и направлен на общероссийский. Победители конкурса получат финансовую поддержку на развитие и реализацию представленных проектов.

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