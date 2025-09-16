Проект DOGMA и ГК «Талент» стал победителем премии WOW AWARDS 2025

Совместный проект разработки мобильного приложения ГК DOGMA и ГК «Талент» получил «золото» в номинации «Инновации в digital» на Wow Awards 2025. Инновация позволяет потенциальным покупателям из любой точки мира детально изучить объект, спланировать дизайн и даже купить квартиру с отделкой и мебелью, не выходя из дома, сообщила пресс-служба девелопера.

Пилотной площадкой для тестирования стал масштабный жилой комплекс DOGMA «Самолет» в Краснодаре. При успешном опыте использования разработка будет масштабирована и на другие проекты федерального девелопера.

«Этот проект — наглядный пример того, как технологии могут стирать границы между цифровым и физическим миром. Он не просто демонстрирует объект, но позволяет увидеть, как будет выглядеть будущий дом клиента. Подобный инструмент полезен для компании, которая активно развивается и расширяет географию своего присутствия», — отметила заместитель коммерческого директора DOGMA Мария Могилевцева-Головина.

В новом приложении пользователям доступны цифровые двойники территории, подъездов и квартир с возможностью свободного передвижения и изучения видов из окон. Здесь можно рассмотреть поэтажные планы, планировки и характеристики каждой квартиры в режиме реального времени.

Конструктор ремонта и дизайна позволит выбрать стиль готовой отделки, а также наполнить квартиру 3D-моделями мебели, расставить их, передвинуть и добавить в общую смету и купить.

Проект задает новый вектор развития доказывает, что будущее за девелоперами, которые готовы предлагать клиентам не только квадратные метры, но комплексный цифровой сервис и возможность принять участие в создании своего будущего дома.

«Это не просто маркетинговый инструмент, а полноценная цифровая экосистема, которая объединяет застройщика, покупателя, дизайнеров и поставщиков мебели в одном пространстве, повышая стандарты качества обслуживания. Приложение может стать мощным конкурентным преимуществом, укрепляющим статус ГК DOGMA как технологичного и клиентоориентированного девелопера», — добавила Мария Могилевцева- Головина.