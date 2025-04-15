Проект благоустройства центральной части поселка Глебовский Истры согласован

Проект благоустройства центральной части поселка Глебовский округа Истра получил согласование экспертизы, и в настоящий момент проводятся конкурсные процедуры на производство работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

О благоустройстве общественного пространства просили местные жители. В поселке проживают более 10 тыс. человек, и такая зона, подходящая для отдыха и прогулок как для взрослых, так и детей, здесь востребована.

При проектировании территории максимально были учтены пожелания местных жителей, в том числе и ее расположение. Общественное пространство будет обустроено на улице Микрорайон, на месте существующего, но уже не отвечающего современным тенденциям, сквера.

На площади 1,2 га появятся места отдыха для взрослого населения с различными малыми архитектурными формами и фонтаном, современная детская игровая площадка, паркур-комплекс, а существующий, но уже прилично устаревший, скейтпарк заменит современный бетонный разноуровневый боул. Также на всей зоне отдыха будет выполнено освещение и озеленение.

Кроме этого, при создании концепции архитекторы учли и органично вписали в проект историческое прошлое поселка, который был основан при птицефабрике. Поэтому в дизайне сквера можно будет увидеть различные архитектурные элементы в виде куриного яйца, а детская площадка для самых юных жителей поселка будет выполнена по мотивам детской сказки.

Благоустройство общественного пространства будет выполнено в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.