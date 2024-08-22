Проект благоустройства Ступина примет участие в IX Всероссийском конкурсе

В Ступине проект благоустройства Проспекта Победы, который охватывает территорию от улицы Андропова до улицы Горького, принимает участие в IX Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Территория проектирования занимает площадь в 1,9 гектара и расположена в самом центре Ступино, что делает ее важным элементом городской инфраструктуры. Проспект Победы является пересечением основных транспортных путей, что предопределяет его транзитную функцию. Однако в рамках проекта предусмотрена трансформация этой функции в прогулочную зону за счет создания новых точек притяжения и развития уже существующих. Центральная пешеходная зона Проспекта Победы играет ключевую роль в зеленом каркасе города, связывая северные бульвары с главной площадью на юге.

Одной из ключевых задач проекта является создание комфортной среды для жителей и гостей города. Для этого планируется значительное увеличить зеленые зоны и обустроить новые зоны отдыха. Вдоль пешеходной части проспекта проведут озеленение, посадят деревья и кустарники, а в скверах планируется высадка плодовых деревьев. Озеленение территории увеличится в 1,5 раза, что позволит создать более уютную и привлекательную атмосферу для прогулок и отдыха.

Концепцией благоустройства территории предусмотрена планировка с учетом сложившихся пешеходных маршрутов и зелёных аллей, сформированных ранее.

В связи с большим расстоянием между зданиями, было принято решение разделить пешеходную зону на две части: главную прогулочную зону, проходящую по центральной оси проспекта, и второстепенные зоны вдоль зданий. Это позволит обособить жилые дома от активного пешеходного движения и создать более уютные пространства перед входами в магазины и кафе.

Центральной частью проекта стал фонтан, расположенный в середине проспекта. Его образ вдохновлен историческим фактом: в городе Ступино был изготовлен корпус первого в мире искусственного спутника Земли, который был запущен на орбиту 4 октября 1957 года. Планировка центральной части проспекта, включая фонтан и прилегающие зоны отдыха, символизирует траекторию движения спутника. Вокруг фонтана расположены места для отдыха, символизирующие небесные тела, а скверы, окружающие его, напоминают звезды.

Особое внимание уделено историческим и культурным аспектам города. Ступино, как один из лидеров шашечного движения в области и России, вдохновил создателей проекта на использование элементов шашечного поля в малых архитектурных формах. Геометрически правильные формы скамеек и игрового оборудования подчеркнут историческую значимость города и создадут уникальную атмосферу.

Победителей конкурса объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.