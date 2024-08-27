Проект благоустройства Коломны победил в конкурсе малых городов и исторических поселений

Сквер «Блюдечко», расположенный между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки в городском округе Коломна, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Основные принципы проектирования малых городов строятся на бережном отношении к истории. Кроме того, такие населенные пункты уникальны тем, что их удобно обходить пешком, поэтому мы уделяем особое внимание благоустройству центральных площадей и улиц», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В процессе проектирования центральных городских пространств приоритет отдается функциональности и сохранению исторической составляющей.

Главным элементом планировочной структуры территории станет «след стены Кремля», который будет воплощен в виде малых архитектурных форм. Вдоль этого символического элемента будут расположены зоны для отдыха и любования окружающими видами, с мебелью, дизайн которой напоминает строительные элементы Коломенского Кремля. Это решение не только подчеркнет историческую значимость места, но и создаст комфортные условия для отдыха горожан.

Также на территории сквера планируется установка арт-объектов под названием «пеньки», которые станут интересным акцентом и добавят парку современный и оригинальный вид. В проектных решениях предусмотрены несколько вариантов использования территории, каждый из которых можно будет опробовать, следуя одному из специально разработанных маршрутов. Эти маршруты предложат жителям и гостям города разнообразные сценарии взаимодействия с пространством, учитывая различные интересы и потребности.

Особое внимание в проекте уделено вопросам доступности. На верхнем ярусе сквера будет организована безбарьерная среда, обеспечивающая удобный доступ для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями. Нижний ярус, в свою очередь, будет оформлен без использования традиционных пешеходных покрытий — там будет уложен усиленный газон, который создаст ощущение близости к природе.

Идея озеленения сквера базируется на комбинировании трех типов растительных сообществ. На верхнем ярусе будут высажены декоративные цветники в сочетании с хвойными кустарниками, а также будет создан фруктовый и классический сад. Средний ярус будет отведен под лужайку, предназначенную для отдыха и проведения различных мероприятий. Такое разнообразие зеленых насаждений обеспечит гармоничное сочетание декоративных и функциональных элементов, создавая благоприятную атмосферу для отдыха на свежем воздухе.

Кроме того, для спокойного отдыха посетителей на территории сквера планируется установить литературную беседку, которая станет уютным уголком для чтения и размышлений. Также на одной из возвышенностей будет оборудована смотровая площадка, откуда откроется прекрасный вид на окружающие пейзажи. Для удобства и комфорта посетителей на ступенях будут установлены сиденья, что создаст дополнительные возможности для отдыха.

Сумма выделенного гранта составила 64,5 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.