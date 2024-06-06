Продвигает нарративы врага: на Украине критикуют Financial Times

сегодня в 03:35

Украинское Минэнерго причислило к врагам британскую газету Financial Times за статью о «холоде и темноте», пишет РИА Новости .

Ранее газета Financial Times, используя источники в органах власти, сообщила, что Украину ждет " жизнь в холоде и темноте».

В ответ Минэнерго Украины назвало материал манипулятивным, с признаками информационно-психологической операции, распространяющим «нарративы врага».

В ведомстве отметили, что газета смешала реальную и выдуманную информацию и придала ей эмоцию для заблуждения читателей.