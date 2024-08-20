Продукты, вещи и маскировочные сети отправили из Балашихи в Курскую область

Гуманитарный груз отправили из Балашихи в Курскую область, его собрали в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело». Сбор и сортировка гуманитарной помощи со всех городов Подмосковья прошли в Балашихе. В отправке груза приняли участие руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова, активисты и неравнодушные жители города. Об это сообщает администрация округа.

В гуманитарный груз вошли необходимые вещи пострадавшим приграничных районов России: вода, продукты питания, постельные принадлежности, в том числе — 40 маскировочных сетей от «Сетевых пчелок» Балашихи.

«Очень радостно, что жители и наши предприятия городские откликнулись на призыв о помощи. Волонтеры «Сетевые пчелки» не остались в стороне. Отправляем маскировочные сети размером три метра на шесть. Все для того, чтобы наши ребята, жители были в безопасности», — сказала Елена Жарова.

Сообщество волонтеров «Сетевые пчёлки» из Балашихи сплели уже более 1,5 тыс. маскировочных сетей. Работа не прекращается. Их готовят к отправке в приграничные районы России и в зону СВО.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области и участникам СВО. Ознакомиться с адресами можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.