Продукты передали семье из Курской области, проживающей в Павловском Посаде

Замглавы Павлово-Посадского городского округа, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Александр Кулаков передал продукты питания семье из Курской области. Куряне выбирались в наш округ под обстрелом, оставив все деньги и вещи, с надеждой сохранить главное — жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К счастью, семейство из 8 человек благополучно добралось до знакомых, проживающих в городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа.

Александр Сергеевич передал большой семье из Курской области продукты питания: тушенку, картошку, макаронные изделия, сгущенное молоко и сладости для маленьких детей.

«Надеемся, наша продуктовая помощь позволит всей семье почувствовать заботу и внимание павловопосадцев к проблемам тех, кто сегодня больше других нуждается в поддержке и внимании!» — сказал Александр Сергеевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.