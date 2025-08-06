Продукцию сырного фестиваля в Истре проверили эксперты госветслужбы Подмосковья

С 1 по 3 августа в округе Истра прошел ежегодный сырный фестиваль, где фермеры со всей России, в том числе 75 подмосковных производителей, представили свою продукцию. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели 118 лабораторных экспертиз и оформили 1 396 ветеринарных сопроводительных документов, обеспечив полный контроль качества. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Все проверки прошли в штатном режиме, нарушений не выявлено. Основу ассортимента составили сыры и молочная продукция, также гости фестиваля могли приобрести мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, мед, напитки и многое другое. За время фестиваля было реализовано 20 тонн сыра, 18 тонн молочной продукции и 12 тонн мясных деликатесов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные мероприятия важны не только для потребителей, но и для производителей. Создаются условия, при которых покупатели могут быть уверены в качестве продукции, а фермеры — в соблюдении всех необходимых норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.