Продукция кондитерской фабрики Подмосковья будет представлена в Китае

Продукция от подмосковных производителей приходится по вкусу населению далеко за пределами региона. Так, представители АО «Волшебница» подписали контракты на поставку кондитерских изделий с импортерами Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что китайское направление является одним из ключевых в экспортной деятельности кондитерской фабрики «Волшебница». В прошлом году предприятие уже поставляло на рынок КНР шоколад. Взаимодействие с профильными отделами Минсельхозпрод Московской области и активный поиск зарубежных потребителей позволили заключить экспортные контракты.

Кондитерская фабрика «Волшебница», расположенная в городском округе Люберцы, выпускает широкий ассортимент сахаристых кондитерских изделий. За год предприятие произвело более 1,3 тысяч тонн продукции, из которых 509 тонн трюфелей и около 265 тонн шоколада. Также товарные позиции включают конфеты в шоколадной глазури, с различными начинками, сухофрукты в шоколаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.