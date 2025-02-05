Продукция из разных уголков страны представлена на мытищинской ярмарке

Ярмарка с разнообразными товарами из регионов России работает на площади у ДК «Яуза». В ассортименте — продукция со всех уголков нашей страны, а также Белоруссии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отмечают посетители ярмарки, многие из них являются частыми ее гостями, ведь качество продукции всегда на высоте и радует глаз. Здесь можно побаловать себя деликатесами, купить одежду, игрушку, косметику или сувенир в подарок. Все это — за умеренную цену и после консультации с продавцами.

Представители администрации держат под контролем качество предоставляемых услуг. Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг Александра Кармишева сообщила, что во время проведения ярмарок они постоянно следят за ее проведением.

По традиции специалисты управления потребрынка и услуг провели осмотр содержания помещения, прилегающей к зданию территории и терминалов для оплаты. Нарушений не выявлено. Посетить ярмарку можно до 9 февраля.Время работы — с 9 до 19 часов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.