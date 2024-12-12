Продуктовые карточки для бедных введут в одном из регионов России

сегодня в 17:57

В Калининградской области введут продуктовые карточки для помощи бедным

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в 2025 году в регионе хотят вновь ввести социальные карты на продукты. Мера призвана помочь уязвимым слоям населения, сообщает kp.ru .

По словам главы региона, власти также планируют расширить перечень продукции, которую можно приобрести по социальной карте.

«Карта направлена на уязвимые и социально незащищенные категории граждан», — сказал Беспрозванных.

Кроме того, в калининградских магазинах продолжат практику «голубых» ценников. Наценка на товары будет контролироваться, а перечень позиций увеличат до 36.

Ранее в Калининградской области уже вводили карты, благодаря которым социально незащищенные жители могли приобрести продукты.