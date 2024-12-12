Продуктовые карточки для бедных введут в одном из регионов России
В Калининградской области введут продуктовые карточки для помощи бедным
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в 2025 году в регионе хотят вновь ввести социальные карты на продукты. Мера призвана помочь уязвимым слоям населения, сообщает kp.ru.
По словам главы региона, власти также планируют расширить перечень продукции, которую можно приобрести по социальной карте.
«Карта направлена на уязвимые и социально незащищенные категории граждан», — сказал Беспрозванных.
Кроме того, в калининградских магазинах продолжат практику «голубых» ценников. Наценка на товары будет контролироваться, а перечень позиций увеличат до 36.
Ранее в Калининградской области уже вводили карты, благодаря которым социально незащищенные жители могли приобрести продукты.