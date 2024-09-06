Продолжаются выборы в совет депутатов городского округа Мытищи

Председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов прибыл на избирательный участок № 3871, чтобы принять участие в голосовании.

Он отметил, что члены избирательной комиссии обеспечивают порядок и соблюдение всех процедур. Данный процесс находится на высшем уровне: от четкой работы комиссии до комфортных условий для избирателей.

Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Выборы органов местного самоуправления в этом году затрагивают треть от общего числа избирателей Московской области — более 2,5 миллиона.

«Сегодня мы выбираем не только конкретных людей, но и направление, в котором будет развиваться наш городской округ в ближайшие пять лет. Выборы продолжаются и каждый голос имеет значение!» — подчеркнул он.

Найти адрес своего участка можно:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.